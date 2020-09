Mittels Blockchain-Technologie : Neue App ermöglicht transparentere Spenden

Düsseldorf Mit der neuen Spenden-Plattform „SmartAid“ ist es für Spender möglich, ihr Geldzuwendung digital nachzuverfolgen. Experten sehen in der eingesetzten Technologie eine große Chance für den Dritten Sektor.

Die deutsche Unesco-Sonderbotschafterin Ute-Henriette Ohoven hat mit der von ihr gegründeten YOU Stiftung und der Firma Datarella eine Spenden-Plattform für soziale Projekte und Menschen in Not an den Start gebracht. Die Soforthilfe-App „SmartAid“ ist mit der Blockchain-Technologie abgesichert. Damit sei der Weg der Spende bis zum Empfänger nachvollziehbar, teilt die Stiftung mit. Jeder Spender könne sein Geld mit einem Smartphone und einem QR-Code nachverfolgen.

Geplant ist als erstes, dass das auf der Spenden-Plattform gesammelte Geld dafür eingesetzt wird, um Brunnen in Westafrika zu bauen. Gleichzeitig sollen so in den von Armut betroffenen Gebieten auch Maßnahmen gegen das Coronavirus ermöglicht werden. „Während Händewaschen als die vorrangigste Maßnahme zur Eindämmung des Covid-19-Virus empfohlen wird, mangelt es in Afrika meist schon am Allerwichtigsten – dem Wasser“, sagt Ohoven.