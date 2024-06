Softwareunternehmen Microsoft verschiebt Start von umstrittener KI-Suchfunktion

Microsoft verschiebt nach heftiger Kritik die Einführung einer neuen Windows-Suchfunktion, die alle paar Sekunden Bildschirmaufnahmen speichern soll. Ursprünglich sollte sie am 18. Juni mit einem neuen PC-Typ verfügbar werden. Nun werde man die Funktion mit dem Namen „Recall“ zu einem späteren Zeitpunkt zunächst im kleineren Rahmen im „Windows-Insider“-Programm testen, kündigte Microsoft am Donnerstag an.