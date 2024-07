Clubs in den Startlöchern Legal angebautes Cannabis gibt’s noch lange nicht

Wer also heute bei einem Spaziergang durch den Park durch eine Marihuanawolke läuft, weiß, dass der Stoff wahrscheinlich aus dubiosen Quellen kam und womöglich die organisierte Kriminalität bereichert hat. Solange es verboten ist, dass Erwachsene legal angebautes Cannabis an andere Erwachsene abgeben, wird sich das auch nicht groß ändern. Dies dauerhaft vor Augen geführt zu bekommen, ist nicht nur für diejenigen ein Problem, die die Legalisierung ohnehin ablehnen und kritisieren. Es stört auch viele Befürworter empfindlich. Gleichzeitig laufen Ärztinnen und Ärzte Gefahr, zur Verschreibung gedrängt zu werden, und die ohnehin überlastete Justiz muss auch noch jede Menge alte Fälle neu aufrollen. All das untergräbt die Akzeptanz des Projekts.