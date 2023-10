Kolumne Total digital Das Outlook der Zukunft

Im November wird Microsoft damit beginnen, künstliche Intelligenz (KI) für das Office-Programm für Firmenkunden verfügbar zu machen. Bald wird der Microsoft Co-Pilot in der Lage sein, unseren persönlichen Schreibstil zu lernen und so Nachrichten in unserem Namen zu verfassen. Dieses Jahr haben Millionen von Menschen ChatGPT genutzt, um sich Hilfe zu holen. Jetzt, da es auf Weihnachten und Neujahr zugeht, stehen auch wieder eine Menge Höflichkeiten an, wobei sich KI perfekt zur Bewältigung anbietet.