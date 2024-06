EU-Pläne im Kampf gegen Kindesmissbrauch Mehr Chatkontrolle zum Schutz von Kindern? Ja bitte!

Die Einwände mögen zum Teil berechtigt sein, denn natürlich darf in der Praxis ein Gesetz nicht die Arbeit von Millionen Menschen beinträchtigen, die auf Vertraulichkeit basiert: bei der ärtzlichen oder anwaltlichen Schweigepflicht etwa, in der Seelsorge, bei Geschäftsgeheimnissen, im Journalismus oder bei politischem Protest. Die Technologie muss sehr exakt sein und nicht so ausgerichtet, dass jede auch verschlüsselte Kommunikation pauschal durchleuchtet wird. Dann sind Verschlüsselung und digitale Sicherheit nur noch eine lose Idee, ein Feigenblatt. Die Technik sollte sich, wenn sie es nicht ohnehin schon tut, sehr eng an den Mitteln der Kriminaltechnik orientieren. Die ist zumindest in Deutschland sehr effektiv dabei, kinderpornografische Inhalte im sogenannten Darknet aufzuspüren und strafrechtlich zu verfolgen. So müsste es auch bei Chatprogrammen laufen.