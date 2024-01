Tipps für gute Fotos Porträtfoto - so gelingt eine gute Aufnahme

Im Vorfeld eines Shootings bietet Roland Schneider daher seinen Kunden an, ihre Lieblings-Kleidungsstücke mitzubringen. „Meist wählen sie Kleidungsstücke, in denen sie sich wohlfühlen und die etwas aussagen. Darauf kann ich meine Bildideen aufbauen“, sagt er. Von den verschiedenen Bildideen fertigt er mehrere Fotos an. „Bei einer großen Fotoauswahl können hinterher Fotograf und zu Porträtierende die besten Fotos auswählen“, sagt Schneider.