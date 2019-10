Fotografie-Trend : Sofortbild-Kameras - die Gegenbewegung zum Digitalfoto

Düsseldorf Erinnerungen mit der Kamera einfangen und das fertige Bild Minuten später in der Hand halten: Sofortbild-Fotografie macht es möglich. Die alte Technik liegt wieder im Trend. Doch wie funktioniert das eigentlich genau? Und was kostet es?

Es gab eine Zeit, da fehlten Sofortbilder an keinem Kühlschrank, an keinem Spind und an keiner Pinnwand. Dann geriet diese Spielart der Analogfotografie in Vergessenheit, nur um in jüngster Zeit erneut durchzustarten. Liegt das an der einmaligen Momentaufnahme, die im Nachhinein nicht mehr verändert werden kann - eine Eigenschaft, die angesichts digitaler Manipulationsmöglichkeiten von Fotos fast schon wieder fortschrittlich wirkt?