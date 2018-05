Verfahren vor dem BGH: Youtube und das Urheberrecht - was man dazu wissen muss

Youtube und das Urheberrecht - was man dazu wissen muss

Karlsruhe Youtube verdient viel Geld mit Werbung rund um die hochgeladenen Clips. Ob dabei Urheberrechte verletzt werden, prüft die Plattform nicht. Ein teures Ärgernis seit vielen Jahren für Künstler oder Musikproduzenten. Einem reicht es jetzt.

Das Verfahren könnte die Rolle solcher sogenannter Hostprovider neu definieren. „Eine Plattform verdient hier mit Inhalten anderer sehr viel Geld und bezieht sich im Jahr 2018 letztlich immer noch darauf, technisch und inhaltlich neutral zu sein. Das ist so nicht akzeptabel“, sagt Florin Drücke, Chef des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI).

Außerdem will er von Youtube Auskunft über die Nutzer, die die Clips hochluden. „„Heute weiß längst jedes Kind, dass der anonym bleibende private Uploader nicht die Nutzungs- und Verwertungsrechte am Repertoire von Künstlern wie Sarah Brightman oder anderen hat“, sagt Petersons Anwalt Jens Schippmann.

Bisher war es so, dass Youtube erst über eine Rechteverletzung in Kenntnis gesetzt werden und aufgefordert werden musste, das Video zu löschen. Ob jemand einen Clip hochladen darf, wurde also nicht schon im Vorfeld überprüft. Sondern der Rechteinhaber musste seine Rechte gegenüber Youtube nachweisen, bevor es Konsequenzen gab.