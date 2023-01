Survival-Show auf Youtube Was Sie zu „Nerd in the Dirt“ mit Trymacs wissen müssen

Die zweite Staffel der Survival-Show „7 vs. Wild“ von Fritz Meinecke hat auf Youtube sämtliche Rekorde gebrochen. Nun hat auch der Youtuber Trymacs mit „Nerd in the Dirt“ eine eigene Survival-Show ins Leben gerufen. Dabei geht es für die vier Teilnehmer nach Finnland, wo sie in eisiger Kälte in der Wildnis überleben müssen. Mit dabei ist auch ein alter Bekannter aus der zweiten Staffel „7 vs. Wild“, der den Teilnehmern als Experte mit Rat und Tat zur Seite steht.