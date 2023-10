“Youtube Premium Lite“ Youtube führt neues Abo-Modell in Deutschland ein

Nachdem „Youtube Premium Lite“ bei den europäischen Nachbarn zum 25. Oktober 2023 eingestellt wird, startet das Abo nun völlig überraschend und ohne Ankündigung in Deutschland. Allerdings scheinen nicht alle deutschen Nutzer darauf zugreifen zu können. So zeigt die Website zum Abo aktuell den Hinweis, dass das Abo in Deutschland nicht verfügbar sei. In der Youtube-App kann es hingegen für 5,99 Euro gebucht werden. Interessierte iPhone-Nutzer sollten sich das Abo lieber über den PC holen, denn im App-Store kostet es mit 7,99 Euro deutlich mehr.