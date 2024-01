Deutschsprachige Einträge Diese Wikipedia-Artikel hatten die meisten Aufrufe in 2023

Egal ob Schul-Vortrag, Rechercheauftakt für die nächste Hausarbeit an der Uni oder hitzige Diskussion am Essenstisch, bei der alle Beteiligten die richtige Antwort für sich beanspruchen – in diesen Situationen ist Wikipedia oft der Freund und Helfer. Die entsprechende Frage bei Google eingetippt, erscheint als erster Suchtreffer meist der entsprechende Artikel der Enzyklopädie.