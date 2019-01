Neue Regeln für Messenger: WhatsApp schränkt Weiterleiten von Nachrichten ein

Düsseldorf Im Kampf gegen Desinformation und die Verbreitung von Gerüchten schränkt der Messengerdienst Whatsapp die Möglichkeiten für Nutzer zum Weiterleiten von Nachrichten weltweit ein.

Das Weiterleiten sei nur noch fünf Mal möglich, kündigte WhatsApp-Managerin Victoria Grand in Jakarta an. Bisher konnten Nutzer Nachrichten bis zu 20 Mal an Einzelpersonen oder Gruppen weiterleiten.