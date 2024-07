Kryptowährung Wer steht hinter dem Bitcoin?

Am 28. Februar 2024 war es so weit. Seitdem ist der Bitcoin dauerhaft mehr als eine Billion Euro wert. Auf diese Zahl kommt man, wenn man den aktuellen Wechselkurs an Börsen (knapp 62.000 Euro) mit der Menge der existierenden Bitcoin-Geldeinheiten multipliziert. Damit ist die Kryptowährung mehr wert als die fünfzehn größten Dax-Unternehmen zusammen, darunter Siemens, BMW und SAP. Der Bitcoin reagiert auf die Ereignisse der Politik, zuletzt auf Äußerungen Donald Trumps im US-Wahlkampf (siehe Infokasten). Wer aber steht hinter dem Bitcoin?