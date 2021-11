„Der Wunsch“ : Weihnachtsfilm von „Penny“ berührt viele Zuschauer

Düsseldorf Top-Trend bei Twitter und mehr als 800.000 Klicks bei Youtube: Ein Werbevideo des Discounters Penny rührt derzeit viele Zuschauer. Der Film handelt von einer Mutter, die zu Weihnachten nur einen Wunsch hat: Ihr Junge soll die wegen Corona verlorene Zeit zurückbekommen.

Was ist zu sehen? Auf die Frage ihres Sohnes, was sie sich denn zu Weihnachten wünsche, antwortet die Mutter, dass sie sich ganz einfach Normalität für ihn wünsche: Das Feiern einer Party, den ersten Absturz, Stress in der Schule, die erste große Liebe, den ersten Sex, den ersten Liebeskummer. Wichtige Erfahrungen also, auf die junge Menschen während dieser Pandemie oft verzichten mussten.