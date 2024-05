Aktion mit Farid Bang und Kollegah Warum Deutschrapper auf Europawahl-Plakaten zu sehen sind

Wie der Youtube-Kanal „Rap or Die“ im Video „Ich hänge Deutschrap Wahlplakate auf“ auflöst, soll die Aktion junge Menschen auf die Europawahl aufmerksam machen. Neben dem echten Wahlplakat eines CDU-Politikers fragt der Youtuber: „Wie soll der eigentlich die junge Generation überzeugen? Und wer ist näher an der jungen Generation dran als unsere Deutschrapper?“ Noch am gleichen Tag, heißt es weiter im Video, wurde Farid Bang auf die Aktion aufmerksam gemacht. In einer Instagram-Story fragte er: „Wer hat das gemacht? Wo ist das?“