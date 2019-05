Darknet-Plattform aufgeflogen : Was über die „Wall Street Market“-Betreiber bekannt ist

Im Darknet sollen die drei Männer die Plattform „Wall Street Market“ betrieben haben. Foto: dpa/Silas Stein

Frankfurt/Main Den Betreibern der Darknet-Plattform „Wall Street Market“ drohen 15 Jahre Haft. Am Freitag wurde bekannt, dass drei Männer, darunter ein Mann aus Kleve, festgenommen worden sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach aufwändigen verdeckten Ermittlungen haben deutsche Sicherheitsbehörden nach eigenen Angaben die weltweit zweitgrößte illegale Handelsplattform im sogenannten Darknet lahmgelegt. In den vergangenen Tagen nahmen sie in der Bundesrepublik die drei mutmaßlichen Betreiber von "Wall Street Market" fest und beschlagnahmten die dazugehörigen Server, wie die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main am Freitag mitteilte. Dort wurden etwa Drogen und gestohlene Daten angeboten.

Verpassen Sie keine Nachrichten aus der Region: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an!

Die kriminelle Handelsbörse war demnach mit mehr als 1,15 Millionen Kundenkonten und mehr als 5400 Verkäufern der zweitgrößte illegale Marktplatz im Darknet, zuletzt waren dort mehr als 63.000 Angebote eingestellt. Die Festnahmen der drei mutmaßlichen Betreiber im Alter zwischen 22 und 31 Jahren erfolgte demnach vor etwa anderthalb Wochen in Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Das Servernetzwerk wurde am Donnerstag beschlagnahmt und abgeschaltet.

Vorausgegangen waren der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft zufolge aufwändige Ermittlungen unter großer Geheimhaltung, an denen auch Sicherheitsbehörden in den USA und den Niederlanden sowie die europäische Polizeibehörde Europol beteiligt waren. Die drei Hauptverdächtigen aus Deutschland waren seit März im Visier der Beamten, die operativen Ermittlungen führten dabei die auf Cyberkriminalität spezialisierten Experten des Bundeskriminalamts. Ihnen droht nun in Deutschland bis zu 15 Jahre Haft. Das sagte der Sprecher der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT), Georg Ungefuk, am Freitag in Wiesbaden. Den drei festgenommenen Männern werde die gewerbsmäßige Verschaffung einer Gelegenheit zur unbefugten Abgabe von Betäubungsmitteln vorgeworfen, was eine Form der Beihilfe sei. Es gebe in Deutschland derzeit keinen eigenen Straftatbestand für das Betreiben illegaler Handelsplattformen im Internet.

Zum Zugriff entschlossen sich die Strafverfolgungsbehörden demnach, als die drei mutmaßlichen Betreiber anscheinend Vorbereitungen für ihr Untertauchen trafen. Ende April schalteten sie ihre Plattform für angebliche Wartungsarbeiten ab und begannen, die darauf in Kryptowährungen hinterlegten Kundengelder auf sich selbst zu übertragen.

Am 23. und 24. April erfolgten darauf Festnahmen und Durchsuchungen bei den drei Beschuldigten in Bad Vilbel in Hessen, im Landkreis Esslingen in Baden-Württemberg und in Kleve in Nordrhein-Westfalen. Dabei fielen den Beamten auch mehr als 550.000 Euro Bargeld sowie Beträge in Kryptowährungen in sechsstelliger Höhe und teure Autos in die Hände. Die drei Verdächtigen sitzen in Untersuchungshaft.

Für die Bereitstellung des Handelsplatzes sollen die Verdächtigen laut Staatsanwaltschaft Provisionen kassiert haben. Sie verlangten zwischen zwei und sechs Prozent des Verkaufswerts. Zu den über ihre Plattform gehandelten illegalen Waren gehörten neben Rauschgiften wie Kokain und Cannabis sowie gestohlenen Daten auch gefälschte Dokumente und Schadsoftware, wie sie Cyberkriminelle einsetzen. Es gab schriftliche Vorgaben dazu, welche Dinge auf dieser Plattform verboten waren, und dazu zählten unter anderem Waffen, aber auch beispielsweise Kinderpornografie“, zitiert der SWR eine Staatsanwältin.

In den USA nahmen Ermittler außerdem zwei mutmaßliche Drogenhändler fest, die in großem Stil Drogen über "Wall Street Market" verkauft haben sollen. In deren Wohnungen wurden demnach Bargeldbestände in Millionenhöhe sowie zahlreiche illegale Waffen beschlagnahmt. Die internationale Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsbehörden sei "hervorragend" verlaufen, teilten die Ermittler in Frankfurt mit.

(mja/dpa/epd)