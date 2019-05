Darknet-Plattform hochgenommen : Was über „Wall Street Market“ und seine Betreiber bekannt ist

Frankfurt/Main Den Betreibern der weltweit zweitgrößten illegalen Darknet-Plattform „Wall Street Market“ drohen 15 Jahre Haft. Am Freitag wurde bekannt, dass drei Männer festgenommen wurden, darunter auch ein Verdächtiger aus Kleve. Was wir bisher wissen.

Nach aufwändigen verdeckten Ermittlungen haben deutsche Sicherheitsbehörden nach eigenen Angaben die weltweit zweitgrößte illegale Handelsplattform im sogenannten Darknet lahmgelegt. In den vergangenen Tagen nahmen sie in der Bundesrepublik die drei mutmaßlichen Betreiber von „Wall Street Market“ fest und beschlagnahmten die dazugehörigen Server und schalteten diese ab, wie die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main am Freitag mitteilte. Dort wurden etwa Drogen und gestohlene Daten angeboten.