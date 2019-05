Kriminalität im Netz : Ermittler nehmen weltweit zweitgrößten Darknet-Marktplatz hoch - Verdächtiger aus Kleve

Kleve/Frankurt Die mutmaßlichen Betreiber des zweitgrößten Darknet-Markplatzes „Wall Street Market“ der Welt sind festgenommen worden. Dahinter steckt ein Millionengeschäft. Unter den Tatverdächtigen ist auch ein Mann aus Kleve.

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat drei Männer festgenommen, die den Online-Marktplatz „Wall Street Market“ im Darknet betrieben haben sollen. Das gab die Behörde in einer gemeinsamen Mitteilung mit dem Bundeskriminalamt bekannt. Vorher hatte der SWR darüber berichtet. Demzufolge war die Aktion ein gemeinsamer Schlag mit Beamten des US-amerikanischen FBI.

Am 23. und 24. April wurden die drei tatverdächtigen Betreiber der Plattform, ein 31-jähriger Mann aus Bad Vilbel, ein 29-Jähriger aus dem Landkreis Esslingen und ein 22 Jahre alter Mann aus Kleve festgenommen und ihre Wohnungen durchsucht. Bei Razzien in den Wohnungen der Beschuldigten beschlagnahmten sie mehr als 550.000 Euro Bargeld sowie Beträge in Kryptowährungen in sechsstelliger Höhe und teure Autos.