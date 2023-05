Künstliche Intelligenz Wenn Donald Trump plötzlich Deutsch spricht

Neulich landeten der kanadische RnB-Sänger The Weeknd und Rapper Drake einen Riesenerfolg im Netz. Millionenfach wurde ihr neuer Song „Heart on My Sleeve“ gestreamt. Nun zählen Drake und The Weeknd zu den populärsten Musikern der Welt, insofern kam der Publikumserfolg nicht ganz unerwartet. Überraschend war vielmehr, dass „Heart On My Sleeve“ gar nicht von den beiden stammte. Der Fake-Song war von einem anonymen Tiktok-Nutzer produziert worden; am Computer hatte er den täuschend echt wirkenden Gesang per künstlicher Intelligenz (KI) erzeugt.