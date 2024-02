Wegen „gefährlicher Falschinformationen“ Videoplattform Tiktok sperrt Podcastkanal „Hoss & Hopf“

In ihren beiden wöchentlich neuen Podcastfolgen setzen sich Hopf und Hossainpour nach eigenen Angaben mit brisanten politischen Themen auseinander, um „frei über die Welt und ihre aktuellen Trendthemen zu sprechen“, wie es in der Eigenbeschreibung zum Youtube-Kanal heißt, wo die beiden rund 192 000 Abonnenten haben. Die beiden Podcaster arbeiten in der Finanzbranche. Hopf führt in Stuttgart ein Unternehmen, das Anlagetipps für Risikokapital anbietet. Hossainpour hat seinen Wohnsitz nach eigenen Angaben in Dubai.