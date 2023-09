Influencer-Auszeichnung Diese Content Creator haben bei den „VideoDays“ gewonnen

Klimaschutz, Videospiele, Modetipps oder der Kampf gegen Rassismus: Im Internet finden sich viele, vor allem junge Menschen, die Inhalte zu den unterschiedlichsten Themen produzieren - sogenannte Content Creators. Rund 450 von ihnen haben sich am Mittwoch in Köln bei den „VideoDays“ ausgetauscht. Die besten ihres Fachs wurden in diesem Rahmen in 18 verschieden Kategorien mit einem Preis ausgezeichnet. Wir stellen Ihnen alle Gewinner vor.