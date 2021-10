„Verdammt, ich wieg dich“ : Twitternutzer dichten Schlagerhits zu Supermarkt-Texten um

Köln Auf Twitter trendet am Mittwoch der Hashtag „Supermarktschlager“. Darunter posten Nutzer umgedichtete Schlagertexte mit Supermarktbezug. Heraus kommen zum Teil recht witzige Neukompositionen.

So schreibt ein Nutzer, wohl in Anlehnung an ein Lied von Henry Valentino und Uschi: „Im Wagen vor mir sitzt ein kleiner Junge. Sieht niedlich aus, doch er scheint frech zu sein. Er schmeißt mit Schokolade solang bis er kriegt was er will. Ich merke nur er brüllt mit viel Gefühl.“