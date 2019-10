Irres Twitter-Video vom Flughafen Chicago : Dieser Speisewagen gerät völlig außer Kontrolle

Chicago Im Netz staunen die Nutzer über ein Video vom O'Hare International Airport in Chicago. Dort ist zu sehen, wie sich ein führerloser Speisewagen wild im Kreis dreht. Im letzten Moment kann ein Mitarbeiter von American Airlines das Fahrzeug stoppen.

Ein Speisewagen hat am Flughafen Chicago kurzzeitig für Chaos gesorgt und beinahe ein Flugzeug gerammt. Auf einem Video, das ein Augenzeuge auf Twitter gepostet hat, ist zu sehen, wie sich das offene Fahrzeug am O'Hare International Airport im Rückwärtsgang um die eigene Achse dreht – ohne, dass jemand am Steuer sitzt.