Musk verspricht mehr Transparenz Twitter veröffentlicht in Teilen Empfehlungs-Algorithmen

Twitter hat die Algorithmen, mit denen Tweets für einzelne Nutzer per Software herausgesucht werden, in großen Teilen öffentlich gemacht. Damit wolle man „Vertrauen durch Transparenz“ schaffen, sagte Twitter-Besitzer Elon Musk am Wochenende in einer Online-Fragerunde. Von der Entfernung der kostenlosen Verifikations-Symbole, die am Samstag beginnen sollte, war derweil zunächst nicht viel zu spüren. Diverse Profile von Prominenten, die nicht für neuen Abo-Häkchen zahlen wollten, waren am Sonntag weiterhin verifiziert.