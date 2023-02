„Wir arbeiten an einer Lösung“ Störung bei Twitter sorgt für Verwirrung

Probleme traten zudem bei Versuchen auf, anderen Usern zu folgen. Betroffene bekamen eine Nachricht mit dem Hinweis, dass sie aktuell nicht weiteren Personen folgen könnten, versehen mit einem Link zu Richtlinien rund um Limits beim Folgen auf Twitter. Zwar gilt seit langem die Beschränkung, dass ein Nutzer an einem Tag 400 Accounts folgen kann. Doch auch hier liegt die Zahl weit über dem, was die meisten User an einem Tag schaffen.