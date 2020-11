Löschung nach 24 Stunden : Twitter-Nutzer sollen mit „Fleets“ flüchtige Gedanken teilen

San Francisco Twitter hat sein digitales Angebot um sogenannte „Fleets“ erweitert. Gemeint sind damit Kurzzeit-Botschaften, die nach 24 Stunden wieder verschwinden. Die Einführung folgt auf erfolgreiche Tests unter anderem in Brasilien, Italien, Indien und Südkorea.

Twitter-Nutzer können fortan Fleets genannte Kurzzeit-Botschaften veröffentlichen, die nach 24 Stunden automatisch wieder gelöscht werden. Der Onlinedienst startete am Dienstag das neue Angebot, mit dem mehr Menschen ermutigt werden sollen, "flüchtige Gedanken" zu teilen. Die Fleets waren in den vergangenen Monaten bereits in Brasilien, Italien, Indien und Südkorea getestet worden.