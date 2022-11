Rolle rückwärts : Erst Massenentlassung – jetzt bittet Twitter offenbar einige Mitarbeiter um Rückkehr

Die Twitter-Zentrale in San Francisco. Foto: dpa/Lea Suzuki

Bangalore Mehr als zweite Mitarbeiter beim Kurznachrichtendienst Twitter musste vergangene Woche gehen. Der Kahlschlag folgte auf die Übernahme durch Multimilliardär Elon Musk. Doch offenbar ging die Entlassungswelle zu weit.

Twitter bittet einem Medienbericht zufolge einen Teil der am Freitag entlassenen Mitarbeiter um Rückkehr zum Kurznachrichtendienst. Das US-Unternehmen trete derzeit mit Dutzenden ehemaligen Angestellten in Kontakt, um sie zurückzuholen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.