Ranking Das sind die größten Twitch-Streamer Deutschlands

Platz 4: PAPAPLATTE (Kevin Teller) - 1,91 Millionen Follower

Kevin Teller streamt seit 2015 regelmäßig auf Twitch. Seine Streams gehen häufig acht bis zehn Stunden lang. Größtenteils unterhält sich „Papaplatte“ mit seinen Zuschauern oder spielt Videospiele wie Minecraft, Among Us oder Valorant. Teilweise kocht er in seinen Streams mit anderen Streamern oder Influencern oder nimmt seine Zuschauer live mit auf einen Camping-Trip.