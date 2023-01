Kolumne Total digital Wie nützlich sind Sprachsysteme – und wie gefährlich?

Die vergangenen Wochen haben einen Einblick in die aktuellen Fähigkeiten von Künstlicher Intelligenz (KI) gegeben, der sowohl faszinierend als auch beunruhigend ist. 2022 wurden leistungsstarke Algorithmen eingeführt, die Bilder und Texte auf Anfrage erstellen. Insbesondere die aktuell noch kostenlose Chat GPT hat den Wandel greifbar gemacht. Modelle wie diese bilden die Grundlage für fast alle KI-basierten Systeme. Unternehmen können die Basismodelle nutzen und anpassen, um so Anwendungen in Bereichen wie Vertrieb, Kundenservice, Design, Spiele, Bildung und Recht zu speisen. Die Basismodelle können zwar zur Entwicklung neuartiger Anwendungen verwendet werden, sie können aber auch ein wirksames Mittel sein, um Fehlinformationen zu verbreiten, hochwertigen Spam zu automatisieren und urheberrechtlich geschützte Inhalte zu plagiieren.