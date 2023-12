Total digital Wie Millennials sich von sozialen Medien emanzipieren

Wir Millennials sind die Letzten der analogen Welt, sowohl von gestern als auch von morgen, die Brücke zwischen dem, was war, und dem, was sein wird. Wir sind mit einer Diät aus Chatrooms und StudiVZ aufgewachsen. Unsere Ausdrucksweise war zutiefst digital (*lol*). Wir meldeten uns massenweise an, weil wir erkannten, dass das, was wir in der nächsten Phase des Erwachsenseins suchten, sich online verwirklichte. Es ist nicht so, dass ich mich zu alt für soziale Medien oder das Tempo und die Aufmerksamkeit, die sie erfordern, halte. Ich bin nur nicht mehr so daran interessiert, überall dabei zu sein.