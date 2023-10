Total digital Wie Google Suchanfragen manipuliert

Das Beweisstück hatte mit der Überarbeitung des SERP-Algorithmus für das "semantische Matching" zu tun. Wird eine Suchanfrage als eher einkaufsorientiert eingestuft, löst sie weiteres Verhalten aus: Sie aktiviert automatisch die Keyword-Anzeigen, die von Shops wie Ebay, Amazon & Co auf der Ergebnisseite der Suchmaschine geschaltet werden und die für jeden Klick bezahlen. Bisher waren diese Ergebnisse aber vom „organischen Rest" abgegrenzt. Hat Google den Rest jetzt auch so manipuliert, dass er nicht mehr das Beste vom Besten zeigt, sondern Dinge, mit denen es Geld verdienen kann? Sind die berühmten „10 blauen Links", von denen das Unternehmen immer behauptet hat, sie seien unantastbar, also nur ein weiterer Vektor für Googles Habgier? Was ist mit seiner „Politik der ehrlichen Ergebnisse“?