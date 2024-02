Total digital Wie Beyoncé Tiktok erobert

In ihrem herrlich frechen Verizon-Werbespot während des Super Bowl schwor Beyoncé, „das Internet zu sprengen“. Daraufhin veröffentlichte sie zwei neue Songs, unter anderem „Texas Hold ’Em“, der jetzt bereits auf dem besten Weg ist, Tiktoks Tanzlied des Jahres zu werden. Das musste ja so kommen! Denn so ziemlich alles, was Beyoncé macht – jede Albumveröffentlichung, jedes Outfit –, geht viral. Zudem ist der Track ein großer Pop-Country-Crossover-Song und er eignet sich perfekt zum Line Dance.