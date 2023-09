Bewerbung der neuen Produkte Wie Apple in die Trickkiste greift

Wenn Apple-Chef Tim Cook plötzlich die Umwelt entdeckt und Bäume umarmt, hat das vor allem einen Grund: Opportunismus. Apple weiß, dass man sich durch die Technik kaum mehr von der Konkurrenz abheben kann. Deshalb müssen neue Narrative, neue Erzählungen her: Wer ein neues iPhone kauft, tut was für die Umwelt! Es heißt, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Bei so viel Klima-Heuchelei sollte Markus Söder aufpassen, dass ihm beim nächsten Fotoshooting kein iPhone auf den Kopf fällt.