Streit um „Hyperscaler“-Rechenzentren Wo die Cloud plötzlich sichtbar wird

Aktuell gibt es in den Niederlanden rund 200 Rechenzentren, von denen die meisten Serverplatz an diverse Unternehmen vermieten. Doch seit 2015 hat das Land auch die Ankunft riesiger "Hyperscaler" erlebt, Gebäude, die in der Regel mindestens einen Hektar groß sind und für einen einzigen (amerikanischen) Tech-Giganten eingerichtet werden. Angelockt von der Konvergenz der europäischen Internetkabel, dem gemäßigten Klima und dem Überfluss an grüner Energie haben Microsoft und Google hier Hyperscaler gebaut. Auch Meta sollte mit von der Partie sein, aber als Meta den Bau des bisher größten Rechenzentrums der Niederlande vorschlug, protestierten Anwohner gegen das Projekt, bis es abgesagt wurde. Obwohl die niederländische Regierung den Bau neuer Hyperscaler einschränken will, wurde Microsoft bereits eine Ausnahme gewährt.