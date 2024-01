Tech-Messe in Las Vegas Nichts geht mehr ohne KI

Am Dienstag beginnt in Las Vegas die jährliche Consumer Electronics Show, die wichtigste Tech-Messe der Welt. Sie wird in diesem Jahr von zwei Buchstaben beherrscht: KI – künstliche Intelligenz. Vom Augenscanner, der auf Knopfdruck Psychogramme erstellt, bis zur Design-Plattform, die druckfertige Werbeanzeigen ausspuckt. Bosch will eine KI-unterstützte Kameratechnik präsentieren, die Schusswaffen und -geräusche identifizieren kann, um frühzeitig Amokläufe an US-Schulen zu bekämpfen. KI oder K.o. – wer die neue Wundertechnik nicht inte­griert hat, brauche sich gar nicht erst blicken zu lassen, so Marktbeobachter kurz vor Messebeginn.