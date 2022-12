Total digital Alles hört auf mein Kommando

Doch dann passiert etwas Eigenartiges. Nach nur wenigen Wochen hat man sich an diese neue Technologie gewöhnt, ganz so, als hätte es sie schon immer gegeben. Heute bin ich der Dumme, der sich über die altmodischen Lichtschalter an der Wand wundert. Ich hoffe, dass schon bald dem Rest der Welt ein Licht aufgeht.