Amazon Prime Day Die Schnäppchenfalle des Jahres

Der „Prime Day“ steht an und fordert uns auf, zu shoppen, bis der Arzt kommt! Mittlerweile ist bekannt, dass Amazon die Preise kurz vor derartigen Events erhöht. Preise für alle möglichen Produkte, die schon lange unter den empfohlenen Verkaufspreis des Herstellers gesunken sind, werden vor dem großen Verkauf bis auf den Höchststand angehoben. So sieht das Produkt am großen Tag wie ein wirklich guter Deal aus. Das ist kein neues Phänomen! Was heute wirklich zählt, ist zu wissen, wann man den Abzug betätigen sollte – und wann lieber nicht.