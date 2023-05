Total Digital Warum Chat GPT bei Google keine gute Idee ist

Schon die Eröffnungsrede der Google I/O-Entwicklerkonferenz vergangene Woche war vollgepackt mit Ankündigungen neuer, Künstlicher Intelligenz gestützter Funktionen und Tools. Das Unternehmen bezeichnete sich wie gewohnt als führend in der KI-Technologie und kündigte eine schwindelerregende Anzahl von neuen Projekten und Diensten an, die die Art von generativer KI nutzen, die in Chat GPT zu finden ist. In den vergangen Jahren hat sich Google auf seiner Monopolstellung ausgeruht und schien nicht im Mindesten besorgt zu sein. Dann kam Chat GPT von „Open AI“ auf den Markt. Das rüttelte Google wach.