Fremde bloßstellen Am digitalen Pranger

Es ist üblich, Freunde um Erlaubnis zu fragen, wenn man Bilder von ihnen posten möchte. Fremden wird diese Höflichkeit oft nicht entgegengebracht, entweder weil man sich nichts dabei denkt oder weil man um jeden Preis viral gehen will. „Seht euch diesen Spinner an", ist der Subtext so vieler Social Media-Beiträge von Konten, die von provokanten Inhalten leben.