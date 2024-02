Total Digital Verbrechenserkennung in Echtzeit

In einem Test an einer Londoner U-Bahn-Station hat Transport for London (TfL) ein KI-System eingesetzt, um Verbrechen und Waffen, auf die Gleise gefallene Personen und Schwarzfahrer zu erkennen. Tausende von Fahrgästen wurden in ihren Bewegungen, ihrem Verhalten und ihrer Körpersprache beobachtet. Von Oktober 2022 bis September 2023 wurden elf Algorithmen ausprobiert. Im Rahmen des Tests hat die Verkehrsbehörde zum ersten Mal KI mit Live-Videomaterial kombiniert. Es wurden mehr als 44.000 Warnungen ausgegeben, von denen 19.000 in Echtzeit an das Bahnhofspersonal übermittelt wurden.