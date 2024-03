Total digital US-Wahlkampf mit Influencern

Die US-Wahlen befinden sich in einer neuen Phase des Wahlkampfes. Die Präsidentschaftsanwärter müssen sicherstellen, Menschen an so vielen Orten wie möglich zu erreichen - und das ist eben auf sämtlichen Social Media Kanälen. Seit Bidens Amtsantritt hat sein Team Beziehungen zu Dutzenden von Influencern aufgebaut, um die Botschaft des Präsidenten online zu verbreiten. Die Regierung ist sogar so weit gegangen, dass sie Briefings mit Influencern zu dringenden Themen wie dem Ukraine-Krieg abgehalten hat. Für die Midterms arbeitete Bidens Team mit Hunderten Influencern zusammen, um junge Wähler zu erreichen. Beliebt: Mikro-Influencer mit hohem Engagement und einer starken Community.