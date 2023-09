Kolumne Total digital Die neue Alexa – eine KI zum Verlieben?

An dieser Stelle heißt es Stopp! Wird es auch genug Leitplanken und Mechanismen geben, um zu verhindern, dass derartige KI vom Kurs abweicht und Menschen in Gefahr laufen, zu verwechseln, dass sie mit einer Maschine sprechen? Bald kommt es dazu, dass Chatbot-Nutzer emotionale und romantische Bindungen mit den simulierten Persönlichkeiten eingehen. Nur eine von vielen Gefahren, die sich aus weiteren Fortschritten in der KI ergeben. Wird die Integration von mehr und mehr menschlicheren Sprachassistenten zu einer generellen Entfremdung von echten sozialen Interaktionen führen?