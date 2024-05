Total Digital Ein Verbot löst das Problem nicht

Die Tage für Tiktok sind gezählt. Wenn die vor allem bei jungen Menschen beliebte Video-App in einem Jahr noch im Besitz der chinesischen Firma Bytedance ist, soll die Plattform in den USA verboten werden. So sieht es ein neues Gesetz vor, dass in Washington im Eilverfahren verabschiedet wurde. Der Grund: Angst vor Spionage und Datenklau aus Peking.