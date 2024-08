Total Digital Taylor Swift – eine Ikone unserer Zeit

Taylor Swift in Deutschland – auch ich habe mich vom Swiftie-Feeling anstecken lassen und eines ihrer Konzerte besucht. Der Auftritt war eine perfekte Show, die nicht nur von den Songs, sondern vor allem von den Fans getragen wurde. Für viele von ihnen ist das Phänomen Taylor Swift so etwas wie das Gegengift zum grauen digitalen Alltag aus unpersönlichen Online-Konferenzen und Whatsapp-Nachrichten. Taylor Swift zeigt, wie wichtig Gefühle und Menschlichkeit in einer zunehmend automatisierten Welt sind. Während Algorithmen und Maschinen unseren Alltag dominieren, lehrt uns Swift durch ihren Lebensweg und ihren Umgang mit Technik, dass es Erlebnisse, Erinnerungen und die menschlichen Verbindungen sind, die zählen.