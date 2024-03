Digitale Transformation Ob wir wollen oder nicht

Austin, Texas, war in diesen Tagen erneut der globale Hotspot für digitale Innovation, Kreativität und Zukunftsvisionen. Das Festi­val South by Southwest, abgekürzt SXSW, brachte auch in diesem Jahr wieder die kreativsten Köpfe unserer Zeit zusammen, um gemeinsam einen Blick in die Zukunft zu wagen. Doch dieses Jahr fühlte sich diese Zukunft anders, weniger euphorisch als sonst an.