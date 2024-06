Total digital Smartphones raus aus den Schulen!

Ausgerechnet Kalifornien, Heimat von Apple, Google und Facebook, plant nun ein Verbot. Die Pisa-Studie von 2022 zeigt, dass Schüler, die ihre Handys im Unterricht nutzen, signifikant schlechter abschneiden. 45 Prozent der Schüler geben an, nervös zu werden, wenn ihr Handy nicht in Reichweite ist. Schüler, die im Unterricht Benachrichtigungen deaktivieren, schneiden um 19 Punkte besser ab, was einem halben Schuljahr Lernfortschritt entspricht.