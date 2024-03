Gesichtserkennung KI-Systeme und Kriminalfälle: Freiheit gegen Sicherheit

Schon heute wird unser Gesicht bis zu 300 Mal täglich elektronisch erfasst, etwa in Banken, an Bahnhöfen oder an öffentlichen Plätzen. Kein Mensch kann heute ermessen, wozu diese Aufnahmen eines Tages genutzt werden. Auf einer Veranstaltung dieser Zeitung fragte ich Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul einst, ob er wisse, wer ihm in zehn oder 20 Jahren im Amt folgen werde. Und ob er ausschließen könne, dass die Überwachungssysteme, für die er sich heute starkmache, nicht morgen missbraucht werden können.