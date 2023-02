ChatGTP Microsoft baut Chatbot in Suchmaschine und bläst zum Angriff auf Google

Der Konzern Microsoft lässt die Künstliche-Intelligenz-Technologie hinter ChatGPT in seine Suchmaschine Bing einfließen. Das Unternehmen teilte das am Dienstag bei einer Veranstaltung in seiner Zentrale in Redmond im US-Staat Washington mit. Zudem solle die Chatbot-Technologie auch in den Browser Edge integriert werden. Microsoft startete jetzt eine Vorschau auf das neue Bing für Interessenten. In den kommenden Wochen sollen Millionen von Nutzern die angekündigte neue Suchmaschine nutzen können.