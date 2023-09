Total digital Die neuen KI-Betrüger

Die meisten Angriffe mit Fake-Stimmen gehen an Callcenter für Kreditkartenservices oder direkt an die Kundenbetreuung der Bank, in denen menschliche Vertreter mit Kunden zu tun haben, die Hilfe bei ihren Transaktionen benötigen. Kundendaten wie Bankkontodaten, die von Hackern gestohlen wurden – und auf Untergrundmärkten weithin verfügbar sind – helfen Betrügern, die Angriffe durchzuführen. Einfacher ist es bei Großkunden, deren öffentliche Auftritte, einschließlich Reden, beruflich bedingt im Internet weithin zugänglich sind.