KI im Silicon Valley Die dunkle Seite der Macht

Wir reden hier nicht länger über politische Einflussnahme. Diese Technologie ist mächtiger als jeder Panzer, den wir in die Ukraine liefern. Sie ist in der Lage menschliche Schwachstellen, Gesellschaften, Demokratien zu hacken, ohne dass wir es bemerken. Facebook und Google haben bereits mit simplen Algorithmen das Web 2.0 an die Wand gefahren. Und jetzt wollen sie Künstliche Intelligenz in ihre Apps und Plattformen integrieren? Ich erinnere an das alte Firmenmotto von Facebook: „Move fast and break things“ – sei schnell und breche Regeln! Was könnte dabei schon schiefgehen.